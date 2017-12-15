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Disney купує частину 21st Century Fox

Disney купує частину 21st Century Fox

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Корпорація The Walt Disney Company купує частину корпорації 21st Century Fox за 52,4 мільярдів доларів. Про це повідомляють у CNBC, передає УНН.

Повідомляється, що Disney отримає мережу Nat Geo, азійського оператора Star TV, кіностудію Fox, частки в Sky та Hulu, а також регіональні спортивні мережі.

Операцію планується провести шляхом обміну акцій, без грошового компонента. Акціонери Fox отримають 0,2745 акцій Disney за кожен належний їм цінний папір, відзначили в заяві 21st Century Fox.

Рішення Fox продати свої активи стало несподіваним для аналітиків, які припускали, що 86-річний власник компанії Руперт Мердок готується передати бізнес своїм синам.

Самі ж переговори про продаж частини бізнесу 21st Century Fox почалися ще в листопаді цього року. Тоді сторони намагалися домовитися про активи, які виставлені на продаж з урахуванням вимог американського антимонопольного законодавства.

Як повідомляв УНН, Disney призначила нового режисера для “Зоряних війн”.

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