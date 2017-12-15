Disney покупает часть 21st Century Fox

Сообщается, что Disney получит сеть Nat Geo, азиатского оператора Star TV, киностудию Fox, доли в Sky и Hulu, а также региональные спортивные сети.

Сделку планируется провести путем обмена акций, без денежного компонента. Акционеры Fox получат 0,2745 акций Disney за каждую принадлежащую им ценную бумагу, отметили в заявлении 21st Century Fox.

Решение Fox продать свои активы стало неожиданным для аналитиков, которые предполагали, что 86-летний владелец компании Руперт Мердок готовится передать бизнес своим сыновьям.

Сами же переговоры о продаже части бизнеса 21st Century Fox начались еще в ноябре этого года. Тогда стороны пытались договориться об активах, которые выставлены на продажу с учетом требований американского антимонопольного законодательства.

Как сообщал УНН, Disney назначила нового режиссера для “Звездных войн”.