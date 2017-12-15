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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 95569 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101376 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101747 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115480 просмотра

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10 марта, 09:12 • 105647 просмотра

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Disney покупает часть 21st Century Fox

Disney покупает часть 21st Century Fox

Киев  •  УНН

 • 10751 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Корпорация The Walt Disney Company покупает часть компании 21st Century Fox за +52,4 миллиарда долларов. Об этом сообщают в CNBC, передает УНН.

Сообщается, что Disney получит сеть Nat Geo, азиатского оператора Star TV, киностудию Fox, доли в Sky и Hulu, а также региональные спортивные сети.

Сделку планируется провести путем обмена акций, без денежного компонента. Акционеры Fox получат 0,2745 акций Disney за каждую принадлежащую им ценную бумагу, отметили в заявлении 21st Century Fox.

Решение Fox продать свои активы стало неожиданным для аналитиков, которые предполагали, что 86-летний владелец компании Руперт Мердок готовится передать бизнес своим сыновьям.

Сами же переговоры о продаже части бизнеса 21st Century Fox начались еще в ноябре этого года. Тогда стороны пытались договориться об активах, которые выставлены на продажу с учетом требований американского антимонопольного законодательства.

Как сообщал УНН, Disney назначила нового режиссера для “Звездных войн”.

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