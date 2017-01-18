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Дискваліфікація Ю.Анікєєва є елементом гібридної війни Росії проти України - І.Жданов

Дискваліфікація Ю.Анікєєва є елементом гібридної війни Росії проти України - І.Жданов

Київ • УНН

 • 9903 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Дискваліфікація чемпіона світу з шашок українця Юрія Анікєєва є елементом гібридної війни Росії проти України. Про це заявив міністр молоді та спорту Ігор Жданов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Рішення російського правління Міжнародної федерації шашок (IDF) про повторну дискваліфікацію нашого чемпіона світу Юрія Анікєєва — тепер уже на 3 роки — викликає огиду. Це абсолютно незаконне, політичне рішення, яке не має жодного відношення до елементарних норм міжнародного спортивного права. Мова йде про особисте зведення рахунків та політичні репресії проти громадянина України Юрія Анікєєва за його публічну патріотичну, проукраїнську позицію”, — написав І.Жданов.

За його словами, рішення Міжнародної федерації шашок, яка майже повністю складається з росіян, є елементом тотальної гібридної війни, яку Росія веде проти України, зокрема за допомогою підконтрольних Кремлю міжнародних спортивних федерацій.

І.Жданов наголосив, що Міністерство молоді спорту України працює в тісному контакті з Федерацією шашок України та робимо все залежне у цій ситуації.

Він відмітив, що пишається тим, незважаючи на конформістські пропозиції від російського керівництва IDF, Ю.Анікєєв не відмовився від своїх поглядів та права вдягати на змагання вишиванку.

“Враховуючи видатні спортивні досягнення, велику патріотичну свідомість та міцну громадянську позицію, Міністерство молоді та спорту клопотатиме про нагородження Юрія Анікєєва високою державною нагородою”, — повідомив І.Жданов.

Також міністр закликав усіх небайдужих надати спортсмену допомогу на час дискваліфікації, а також для відстоювання своїх прав у Міжнародному спортивному арбітражному суді в Лозанні.

“Реалії такі, що подача і супроводження позову потребує достатньо великих коштів, не менше 50 тис. євро, яких у нашого спортсмена та профільної федерації — немає. А держава не може втручатися в цей процес. Прошу усіх, хто хоче надати необхідну допомогу контактувати з Федерацією шашок України, яка згодом опублікує відповідні реквізити”, — написав він.

Зазначимо, Міжнародна федерація шашок у грудні прийняла рішення відсторонити українського спортсмена від змагань під егідою IDF на три роки — до 15 грудня 2019 року.

У федерації наголосили, що рішення не пов’язане з політичними поглядами Ю.Анікєєва і його національності. При цьому зазначили, що спортсмену була роз’яснена необхідність дотримуватись Етичного кодексу, однак “Ю.Анікєєв став на шлях брехні та образ”.

Нагадаємо, у листопаді міністр спорту та молоді України Ігор Жданов заявив, що Міжнародна федерація шашок незаконно і з політичних мотивів дискваліфікувала українського шашкіста Юрія Анікєєва.

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