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Дисквалификация Ю.Аникеева является элементом гибридной войны России против Украины - И.Жданов

Дисквалификация Ю.Аникеева является элементом гибридной войны России против Украины - И.Жданов

Киев • УНН

 • 9903 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Дисквалификация чемпиона мира по шашкам украинца Юрия Аникеева является элементом гибридной войны России против Украины. Об этом заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Решение российского правления Международной федерации шашек (IDF) о повторной дисквалификации нашего чемпиона мира Юрия Аникеева - теперь уже на 3 года - вызывает отвращение. Это абсолютно незаконно, политическое решение, которое не имеет никакого отношения к элементарным нормам международного спортивного права. Речь идет о личном сведении счетов и политических репрессиях против гражданина Украины Юрия Аникеева за его публичную патриотическую, проукраинскую позицию", - написал И.Жданов.

По его словам, решение Международной федерации шашек, которая почти полностью состоит из россиян, является элементом полной гибридной войны, которую Россия ведет против Украины, в частности посредством подконтрольных Кремлю международных спортивных федераций.

И.Жданов отметил, что Министерство молодежи и спорта Украины работает в тесном контакте с Федерацией шашек Украины и делает все зависящее в этой ситуации.

Он отметил, что гордится тем, несмотря на конформистские предложения от российского руководства IDF, Ю.Аникеев не отказался от своих взглядов и права надевать на соревнования вышиванку.

"Учитывая выдающиеся спортивные достижения, большое патриотическое сознание и прочную гражданскую позицию, Министерство молодежи и спорта будет ходатайствовать о награждении Юрия Аникеева высокой государственной наградой", - сообщил И.Жданов.

Также министр призвал всех неравнодушных оказать спортсмену помощь на время дисквалификации, а также для отстаивания своих прав в Международном спортивном арбитражном суде в Лозанне.

"Реалии таковы, что подача и сопровождение иска требует достаточно больших средств, не менее 50 тыс. евро, которых у нашего спортсмена и профильной федерации - нет. А государство не может вмешиваться в этот процесс. Прошу всех, кто хочет оказать необходимую помощь контактировать с Федерацией шашек Украины, которая впоследствии опубликует соответствующие реквизиты", - написал он.

Отметим, Международная федерация шашек в декабре приняла решение отстранить украинского спортсмена от соревнований под эгидой IDF на три года - до 15 декабря 2019 года.

В федерации отметили, что решение не связано с политическими взглядами Ю.Аникеева и его национальностью. При этом отметили, что спортсмену была разъяснена необходимость придерживаться Этического кодекса, однако "Ю.Аникеев стал на путь лжи и обид".

Напомним, в ноябре министр спорта и молодежи Украины Игорь Жданов заявил, что Международная федерация шашек незаконно и по политическим мотивам дисквалифицировала украинского шашиста Юрия Аникеева.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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