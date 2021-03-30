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Дискредитували вакцинацію і просували “Л/ДНР”: в Україні ліквідували ботоферму, яку фінансували з РФ

Київ • УНН

 • 13334 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. В Україні заблокували роботу мережі ботоферм, які розповсюджували фейкову інформацію для дискредитації вакцинації та на підтримку терористичних організацій “Л/ДНР”. За даними пресслужби СБУ, їх фінансували з території РФ, передає УНН.

Цитата

"Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували роботу мережі ботоферм, які розповсюджували фейкову інформацію про нашу державу. Зловмисники забезпечували поширювання постів для дискредитації вакцинації та на підтримку терористичних організацій “Л/ДНР”. Встановлено, що їх фінансували з території РФ через електронні гаманці санкційних платіжних систем", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними СБУ, у протиправній діяльності організатори схеми використовували сім-картки українських операторів мобільного зв’язку. Під час проведення обшуків правоохоронці виявили і вилучили:

комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням;
Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзи;
Кілька сотень сім-карток.
Оперативники спецслужби встановили, що незаконну схему організували четверо мешканців Хмельницького. Вони розмістили обладнання в орендованому приміщенні торговельного центру та за місцями проживання. Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники використовували для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах для поширення неправдивої інформації серед населення.

Додамо

Частину обладнання зловмисники використовували для заробітку на незаконній маршрутизації міжнародного телекомунікаційного трафіку, повідомили у СБУ.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство. Встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності.

Нагадаємо

Служба безпеки України припинили роботу ботоферми, яка працювала з більш як 5 тис. фейкових акаунтів і поширювала неправдиву інформацію про Україну й отримувала фінансування з території РФ.

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