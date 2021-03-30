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Дискредитировали вакцинацию и продвигали "Л/ДНР": в Украине ликвидировали ботоферму, которую финансировали из РФ

Киев  •  УНН

 • 13329 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Украине заблокировали работу сети ботоферм, которые распространяли фейковую информацию для дискредитации вакцинации и в поддержку террористических организаций "Л/ДНР". По данным пресс-службы СБУ, их финансировали с территории РФ, передает УНН.

Цитата

"Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали работу сети ботоферм, которые распространяли фейковую информацию о нашем государстве. Злоумышленники обеспечивали распространение постов для дискредитации вакцинации и в поддержку террористических организаций "Л/ДНР". Установлено, что их финансировали с территории РФ через электронные кошельки санкционных платежных систем", - говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, в противоправной деятельности организаторы схемы использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи. Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли:

компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением;
Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзы;
Несколько сотен сим-карточек.

Оперативники спецслужбы установили, что незаконную схему организовали четверо жителей Хмельницкого. Они разместили оборудование в арендованном помещении торгового центра и по месту жительства. Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации среди населения.

Добавим

Часть оборудования злоумышленники использовали для заработка на незаконной маршрутизации международного телекоммуникационного трафика, сообщили в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие. Устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.

Напомним

Служба безопасности Украины прекратила работу ботофермы, которая работала с более 5 тыс. фейковых аккаунтов и распространяла ложную информацию об Украине и получала финансирование с территории РФ.

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