Дисертація Путіна написана на замовлення ректором одного з вишів Пітера
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Ректор Санкт-Петербурзького гірничого університету Владімір Литвиненко написав Владімірові Путінові кандидатську дисертацію з економіки. Про це заявила в інтерв’ю Радіо Свобода донька ректора Ольга Литвиненко, повідомляє УНН.
“Ректор Санкт-Петербурзького гірничого університету Володимир Литвиненко написав Володимирові Путінуі кандидатську дисертацію з економіки”, — заявила в інтерв’ю Радіо Свобода донька ректора Ольга Литвиненко.
Вона стверджує, що після того, як у 1994 році її батько став ректором, він “організував нелегальний бізнес, тобто написання дисертацій”.
Наукові праці писала група, що складалася з професорсько-викладацького складу університету. Замовники мали гарантію захисту праці. Ціни за кандидатські дисертації розпочиналися від 30 тисяч євро. На думку Литвиненко, з цих послуг скористалося багато високопосадових осіб, у тому числі вже померлий голова Ґазпрому Рем Вяхірєв та колишній прем’єр РФ Віктор Зубков.
Для Путіна Владімір Литвиненко писав дисертацію особисто: жодних консультацій з Путіним, як це буває між професором та аспірантом не проводилось.
Нагадаємо, у 2006 році дослідники інституту Брукінґса у Вашингтоні виявили в дисертації Володимира Путіна під назвою “Стратегічне планування відтворення мінерально-сировинної бази регіону в умовах формування ринкових відносин” плагіат: 16 з 20 сторінок, якими починається ключова частина роботи Путіна, були або скопійовані, або переписані з мінімальними змінами з книги “Стратегічне планування і політика” професорів Піттсбурзького університету Вільяма Кінга і Девіда Кліланда, опублікованої в 1979 році, а в 1982-му перекладеної російською. Шість діаграм і графіків з роботи Путіна майже повністю збігаються з американськими.