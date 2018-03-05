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Диссертация Путина написана по заказу ректором одного из вузов Питера

Диссертация Путина написана по заказу ректором одного из вузов Питера

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко написал Владимиру Путину кандидатскую диссертацию по экономике. Об этом заявила в интервью Радио Свобода дочь ректора Ольга Литвиненко, сообщает УНН.

"Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко написал Владимиру Путинуи кандидатскую диссертацию по экономике", - заявила дочь ректора Ольга Литвиненко.

Она утверждает, что после того, как в 1994 году ее отец стал ректором, он "организовал нелегальный бизнес, то есть написание диссертаций".

Научные труды писала группа, состоявшая из профессорско-преподавательского состава университета. Заказчики имели гарантию защиты труда. Цены за кандидатские диссертации начинались от 30 000 евро. По мнению Литвиненко, из этих услуг воспользовались многие высокопоставленных лиц, в том числе уже умерший глава Газпрома Рем Вяхирев и бывший премьер РФ Виктор Зубков.

Для Путина Владимир Литвиненко писал диссертацию лично: никаких консультаций с Путиным, как это бывает между профессором и аспирантом не проводилось.

Напомним, в 2006 году исследователи института Брукингса в Вашингтоне обнаружили в диссертации Владимира Путина под названием "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений" плагиат: 16 из 20 страниц, которыми начинается ключевая часть работы Путина, были либо скопированы, или переписаны с минимальными изменениями из книги "Стратегическое планирование и политика" профессоров Питтсбургского университета Уильяма Кинга и Дэвида Клиланда, опубликованной в 1979 году, а в 1982-м переведенной на русский. Шесть диаграмм и графиков с работы Путина почти полностью совпадают с американскими.

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