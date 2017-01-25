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Директору держпідприємства "Конярство України" суд визначив заставу в 4 млн грн

Київ • УНН

 • 6713 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно директора державного підприємства “Конярство України”, обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 4 млн 134 тисячі гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.

Так, головним слідчим управлінням ГПУ завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт за обвинуваченням директора державного підприємства “Конярство України” в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, з використанням свого службового становища, поєднаного з її вимаганням.

Встановлено, що керівник держпідприємства у вересні 2016 року отримав 30 тис. доларів хабара від директора однієї із філій державного підприємства за не звільнення останнього з займаної посади.

За інформацією прес-служби, для забезпечення виконання санкції статті ч.4 ст.368 КК України щодо конфіскації майна обвинуваченого, органом досудового розслідування накладено арешт на житловий будинок, земельну ділянку, які розташовані на території Сумської області та автомобіль “Хонда Акорд”.

Окрім того, стосовно обвинуваченого обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 4 млн 134 тис грн, а також останнього відсторонено від посади директора державного підприємства.

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