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Директору госпредприятия "Коневодство Украины" суд определил залог в 4 млн грн

Директору госпредприятия "Коневодство Украины" суд определил залог в 4 млн грн

Киев • УНН

 • 6712 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении директора государственного предприятия "Коневодство Украины", обвиняемому избрана мера пресечения в виде залога в размере 4,134 млн. гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Так, главным следственным управлением ГПУ завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт по обвинению директора государственного предприятия "Коневодство Украины" в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, соединенного с ее вымогательством.

Установлено, что руководитель госпредприятия в сентябре 2016 года получил 30 тыс. долларов взятки от директора одного из филиалов государственного предприятия за не освобождение последнего от занимаемой должности.

По информации пресс-службы, для обеспечения выполнения санкции статьи ч.4 ст.368 УК Украины по конфискации имущества обвиняемого, органом предварительного расследования наложен арест на жилой дом, земельный участок, расположенные на территории Сумской области и автомобиль "Хонда Аккорд".

Кроме того, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде залога в размере 4 млн 134 тыс грн, а также последнего отстранено от должности директора государственного предприятия.

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