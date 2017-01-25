Директору госпредприятия "Коневодство Украины" суд определил залог в 4 млн грн

Так, главным следственным управлением ГПУ завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт по обвинению директора государственного предприятия "Коневодство Украины" в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, соединенного с ее вымогательством.

Установлено, что руководитель госпредприятия в сентябре 2016 года получил 30 тыс. долларов взятки от директора одного из филиалов государственного предприятия за не освобождение последнего от занимаемой должности.

По информации пресс-службы, для обеспечения выполнения санкции статьи ч.4 ст.368 УК Украины по конфискации имущества обвиняемого, органом предварительного расследования наложен арест на жилой дом, земельный участок, расположенные на территории Сумской области и автомобиль "Хонда Аккорд".

Кроме того, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде залога в размере 4 млн 134 тыс грн, а также последнего отстранено от должности директора государственного предприятия.