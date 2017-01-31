Директору департаменту Дніпровської міскради повідомили про підозру в фінансових махінаціях
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Директору одного з департаментів Дніпровської міської ради повідомлено про підозру у фінансових махінаціях під час проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках міста, сума збитків становить 2,5 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі Національної поліції України.
Під час слідства правоохоронці встановили, що департамент Дніпровської міської ради та комерційна структура уклали договір щодо проведення капітального ремонту по заміні ліфтів житлових будинків.
На підставі актів виконаних робіт на рахунки товариств перерахували кошти в повному обсязі.
Як встановили оперативники УЗЕ в Дніпропетровській області та слідчі обласної прокуратури, фактично заплановані роботи із встановлення комплектів ліфтів та виконання відповідних будівельних робіт проведено не було. Проте у офіційних документах зазначалось протилежне — виконання капітального ремонту ліфтів на суму понад 2,5 млн гривень.
Таким чином, бюджету завдано збитків на суму понад 2,5 мільйони гривень.
Директору одного із департаментів Дніпровської міської ради слідчі обласної прокуратури повідомили про підозру за ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.
У межах кримінального провадження правоохоронці встановлюють інших осіб, які також можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.