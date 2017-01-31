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Директору департамента Днепровского горсовета сообщили о подозрении в финансовых махинациях

Директору департамента Днепровского горсовета сообщили о подозрении в финансовых махинациях

Киев • УНН

 • 4901 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Директору одного из департаментов Днепровского городского совета сообщено о подозрении в финансовых махинациях при проведении капитального ремонта лифтов в жилых домах города, сумма ущерба составляет 2,5 млн. грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Во время следствия правоохранители установили, что департамент Днепровского городского совета и коммерческая структура заключили договор о проведении капитального ремонта по замене лифтов жилых домов.

На основании актов выполненных работ на счета обществ перечислили средства в полном объеме.

Как установили оперативники УЗЭ в Днепропетровской области и следователи областной прокуратуры, фактически запланированные работы по установке комплектов лифтов и выполнение соответствующих строительных работ проведено не было. Однако в официальных документах отмечалось обратное - выполнение капитального ремонта лифтов на сумму более 2,5 млн. гривен.

Таким образом, бюджету нанесен ущерб на сумму более 2,5 миллионов гривен.

Директору одного из департаментов Днепровского городского совета следователи областной прокуратуры сообщили о подозрении по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают других лиц, которые также могут быть причастны к совершению данного уголовного преступления.

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