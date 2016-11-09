Директору Черкаського театру повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Прокуратура повідомила директору Черкаського обласного музично-драматичного театру про підозру у службовій недбалості, що стала причиною пожежі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.
Так, 1 липня 2015 року у приміщенні закладу виникла пожежа, унаслідок якої будівля та матеріальні цінності зазнали значних пошкоджень більш ніж на п'ять мільйонів гривень.
Директору театру повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 (службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам) КК України.
Директору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.