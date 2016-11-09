Директору Черкасского театра сообщили о подозрении

Так, 1 июля 2015 года в помещении заведения возник пожар, в результате которого здание и материальные ценности получили значительные повреждения более чем на пять миллионов гривен.

Директору театра сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 (служебная халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам) УК Украины.

Директору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.