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Директора медзакладу підозрюють у завданні понад 3 млн грн збитків під час закупівлі медобладнання

Директора медзакладу підозрюють у завданні понад 3 млн грн збитків під час закупівлі медобладнання

Київ • УНН

 • 10633 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Директора одного із медичних закладів Черкас підозрюють у завданні понад 3 млн грн збитку бюджету міста під час закупівлі медичного обладнання. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки України підозрює директора одного із медичних закладів Черкас у завданні мільйонних збитків бюджету міста", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за версією досудового слідства, керівництво медзакладу уклало угоду зі столичної компанією на майже 15 мільйонів гривень для закупівлі вартісного діагностичного обладнання

"У ході перевірки правоохоронці встановили, що під час процедури держзакупівель комерсанти штучно завищили вартість медичного обладнання. У такий спосіб бізнесменам удалося заволодіти коштами міського бюджету у розмірі понад 3 мільйони гривень", - розповіли в СБУ.

Наголошується, що за вчинену службову недбалість, яка призвела до великих державних збитків, керівнику медичної установи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Окрім того, наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Нагадаємо, постачальнику медобладнання для боротьби з COVID-19 повідомили про підозру у привласненні понад 10 млн грн.

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