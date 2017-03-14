Директор Євробачення заявив про відсутність претензій до делегації РФ на конкурс
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Європейська мовна спілка не має претензцій до російської делегації на пісенний конкурс "Євробачення-2017", фінал якого відбудеться у Києві в травні. Про це заявив виконавчий директор Євробачення Йон Ола Санд, повідомила у Twitter журналістка Олена Ремовська, передає УНН.
"Зі сторони Європейської мовної спілки претензій до російської делегації немає, справа за рішенням української влади", - цитує Йон Ола Санда журналістка.
Нагадаємо, директор Євробачення заявив про готовність України до конкурсу у травні.
Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня.
Україна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.