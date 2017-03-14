Директор Євробачення заявив про готовність України до конкурсу у травні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Виконавчий директор конкурсу Євробачення Йон Ола Санд заявив про готовність до проведення пісенного конкурсу у травні в Україні, передає УНН.
"Питання, які були впродовж семи-восьми місяців, були вирішені, і я з гордістю повідомляю, що ми повністю готові до проведення конкурсу в травні", - сказав він.
Додамо, під час щорічної зустрічі голів делегацій країн-учасниць Євробачення, яка пройшла у Києві, представники цих країн відвідали головну арену травневих шоу – Міжнародний виставковий центр, познайомилися з командою організаторів, а також провели робочу зустріч, під час якої ознайомилися з основними аспектами підготовки до Євробачення-2017.
Під час робочих зустрічей у Києві організатори цьогорічного Євробачення розповіли про дизайн сцени, її технічні характеристики, можливі спецефекти та графіку, про подробиці травневих шоу та продакшену. Також гості були ознайомлені з організацією роботи основної команди під час тижнів Євробачення-2017 і з планом спеціальних подій в рамках пісенного конкурсу. Окрема доповідь організаторів була присвячена питанню безпеки.
Нагадаємо, що півфінали 62-го за ліком пісенного конкурсу відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня.
Україна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.