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Директор ЦРУ попередив Зеленського про загрозу вбивства на таємній зустрічі перед вторгненням росії - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Директор Центрального розвідувального управління вирушив до Києва перед початком війни, щоб повідомити президента України Володимира Зеленського про російський план його вбивства, пише УНН з посиланням на The Independent.

Директор ЦРУ попередив Зеленського про загрозу вбивства на таємній зустрічі перед вторгненням росії - ЗМІ

Деталі

У книзі "Боротьба за його життя: усередині Білого дому Джо Байдена", що готується до видання, автор Кріс Віппл повідомляє, що в той же час Зеленський публічно відкинув попередження офіційних осіб США про те, що Москва незабаром почне найбільше наземне вторгнення з моменту закінчення Другої світової війни. Він провів потаємний брифінг з директором ЦРУ Біллом Бернсом про загрозу його життю.

Ставлення Зеленського до попереджень США, які були досить незвичайними, оскільки американські офіційні особи рідко діляться розвідувальними даними публічно, подібно до того, як адміністрація Байдена почала регулярно розкривати плани росії, полягало в тому, щоб дати їм відсіч і припустити, що США панікують через негативні наслідки для української економіки.

Але в копії книги, отриманої The Independent, Віппл пише, що Бернс вирушив до Києва, щоб "перевірити реальність".

Він вказав, що Байден доручив директору ЦРУ - колишньому послу США в росії - надати Зеленському "точні деталі російських змов".

"Це одразу привернуло увагу Зеленського, він спантеличився, протверезився від цієї новини", - написав він.

Українські офіційні особи повідомляли, що Зеленський пережив понад 12 замахів на його життя з боку російських сил із початку війни у лютому минулого року.

За словами Віппла, принаймні дві з цих історій були пов'язані з розвідувальними даними США, якими поділився Бернс під час його візиту до Києва.

"Розвідка була настільки докладною, що допомогла силам безпеки Зеленського запобігти двом окремим замахам росії на його життя", - написав він.

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