Директор ЦРУ предупредил Зеленского об угрозе убийства на тайной встрече перед вторжением россии - СМИ

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 19887 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 74525 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 117016 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 116599 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 265965 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132978 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121647 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372017 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83676 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136419 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
1.9м/с
75%
Популярные новости

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77319 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 16686 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 12613 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 12225 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 13487 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 265965 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293242 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372017 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347559 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394868 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77341 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111543 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130780 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170448 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79671 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Директор ЦРУ предупредил Зеленского об угрозе убийства на тайной встрече перед вторжением россии - СМИ

Киев • УНН

 • 760394 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Директор Центрального разведывательного управления отправился в Киев перед началом войны, чтобы сообщить президенту Украины Владимиру Зеленскому о российском плане его убийства, пишет УНН со ссылкой на The Independent.

Директор ЦРУ предупредил Зеленского об угрозе убийства на тайной встрече перед вторжением россии - СМИ

Детали

В готовящейся к изданию книге "Борьба за его жизнь: внутри Белого дома Джо Байдена" автор Крис Виппл сообщает, что в то же время Зеленский публично отверг предупреждения официальных лиц США о том, что Москва вскоре начнет самое большое наземное вторжение с момента окончания Второй мировой войны. Он провел тайный брифинг с директором ЦРУ Биллом Бернсом об угрозе его жизни.

Отношение Зеленского к предупреждениям США, которые были достаточно необычными, поскольку американские официальные лица редко делятся разведывательными данными публично, подобно тому, как администрация Байдена начала регулярно раскрывать планы россии, заключалось в том, чтобы дать им отпор и предположить, что США паникуют из-за негативных последствий для украинской экономики.

Но в копии книги, полученной The Independent, Виппл пишет, что Бернс отправился в Киев, чтобы "проверить реальность".

Он указал, что Байден поручил директору ЦРУ – бывшему послу США в россии – предоставить Зеленскому "точные детали российских заговоров".

"Это сразу привлекло внимание Зеленского, он смутился, отрезвился от этой новости", - написал он.

Украинские официальные лица сообщали, что Зеленский пережил более 12 покушений на его жизнь со стороны российских сил с начала войны в феврале прошлого года.

По словам Виппла, по крайней мере, две из этих историй были связаны с разведывательными данными США, которыми поделился Бернс во время его визита в Киев.

"Разведка была настолько подробной, что помогла силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных покушения россии на его жизнь", - написал он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$61.53
Bitcoin
$76,719.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,996.15
Ethereum
$1,469.20