Директор ЦРУ предупредил Зеленского об угрозе убийства на тайной встрече перед вторжением россии - СМИ

Детали

В готовящейся к изданию книге "Борьба за его жизнь: внутри Белого дома Джо Байдена" автор Крис Виппл сообщает, что в то же время Зеленский публично отверг предупреждения официальных лиц США о том, что Москва вскоре начнет самое большое наземное вторжение с момента окончания Второй мировой войны. Он провел тайный брифинг с директором ЦРУ Биллом Бернсом об угрозе его жизни.

Отношение Зеленского к предупреждениям США, которые были достаточно необычными, поскольку американские официальные лица редко делятся разведывательными данными публично, подобно тому, как администрация Байдена начала регулярно раскрывать планы россии, заключалось в том, чтобы дать им отпор и предположить, что США паникуют из-за негативных последствий для украинской экономики.

Но в копии книги, полученной The Independent, Виппл пишет, что Бернс отправился в Киев, чтобы "проверить реальность".

Он указал, что Байден поручил директору ЦРУ – бывшему послу США в россии – предоставить Зеленскому "точные детали российских заговоров".

"Это сразу привлекло внимание Зеленского, он смутился, отрезвился от этой новости", - написал он.

Украинские официальные лица сообщали, что Зеленский пережил более 12 покушений на его жизнь со стороны российских сил с начала войны в феврале прошлого года.

По словам Виппла, по крайней мере, две из этих историй были связаны с разведывательными данными США, которыми поделился Бернс во время его визита в Киев.

"Разведка была настолько подробной, что помогла силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных покушения россии на его жизнь", - написал он.