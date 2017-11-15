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Директор табору "Вікторія" вийшов із СІЗО

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ОДЕСА-КИЇВ. 15 листопада. УНН. За директора табору "Вікторія" Петроса Саркісяна внесли заставу в розмірі 128 тисяч гривень. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

Рішення про можливість внесення застави прийняв Приморський суд Одеси. Батьки потерпілих під час пожежі дітей обурилися такому рішенню. Не погоджуються із ним і в прокуратурі Одеської області.

"Ми категорично не погоджуємося з цим, бо вважаємо, що ризики та характер дій, які інкримінують Саркісяну і те, що ці дії спричинили загибель трьох дітей, не передбачає внесення застави. Він має перебувати під вартою", - заявила речник Одеської обласної прокуратури Інна Верба.

Із власних джерел стало відомо, що наразі, після внесення застави, Саркісян перебуває на волі та проходить лікування в лікарні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Одеський суд визначив для директора табору "Вікторія" заставу у 128 тисяч гривень

Як повідомляв УНН, прокуратура Одеської області оголосила підозру начальнику підрозділу ДСНС Київського району за ст.367 ч.2 ККУ, посилаючись на те, що йому було відомо про порушення в сфері протипожежної безпеки дитячого комплексу "Вікторія", однак він не зробив нічого для виправлення ситуації. Зокрема, за даними правоохоронців, начальник знав про те, що сигналізація в таборі не була підключена.

Нагадаємо, 16 вересня під час пожежі у таборі "Вікторія" загинуло троє дітей та троє постраждали.

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