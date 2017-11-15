Директор лагеря "Виктория" вышел из СИЗО

Решение о возможности внесения залога принял Приморский суд Одессы. Родители пострадавших во время пожара детей возмутились такому решению. Не согласны с ним и в прокуратуре Одесской области.

"Мы категорически не согласны с этим, потому что считаем, что риски и характер действий, которые инкриминируют Саркисяну и то, что эти действия повлекли гибель трех детей, не предусматривает внесения залога. Он должен находиться под стражей", - заявила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба.

Из собственных источников стало известно, что сейчас, после внесения залога, Саркисян находится на свободе и проходит лечение в больнице.

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Как сообщал УНН, прокуратура Одесской области объявила подозрение начальнику подразделения ГСЧС Киевского района по ст.367 ч.2 УК, ссылаясь на то, что ему было известно о нарушениях в сфере противопожарной безопасности детского комплекса "Виктория", однако он не сделал ничего для исправления ситуации. В частности, по данным правоохранителей, начальник знал о том, что сигнализация в лагере не была подключена.

Напомним, 16 сентября во время пожара в лагере "Виктория" погибли трое детей и трое пострадали.