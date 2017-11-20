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Директор табору "Вікторія" через хворобу серця не з'явився на судове засідання

Директор табору "Вікторія" через хворобу серця не з'явився на судове засідання

Київ • УНН

 • 14592 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Через погане самопочуття директор табору “Вікторія” не з’явився на засідання у Апеляційному суді Одеської області. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Сьогодні в Апеляційному суді Одеської області розглядали скаргу прокуратури на рішення Приморського суду Одеси про можливість внесення застави директором табору “Вікторія” у розмірі 128 тис. грн.

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Державне обвинувачення вважає, що стаття, яку інкримінують П.Саркісяну не передбачає внесення застави. Більше того, директор табору і досі не надав жодних свідчень щодо загибелі дітей у таборі.

Адвокати просили суд перенести засідання до моменту одужання П.Саркісяна, а також проводити розгляд справи в режимі відеоконференціі. Колегія судів задовольнила клопотання частково, перенісши розгляд справи на 27 листопада.

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Нагадаємо, внаслідок пожежі в таборі “Вікторія”, що трапилася 16 вересня загинуло троє дітей.

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