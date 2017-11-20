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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 6067 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 21730 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 34885 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 41668 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 40181 просмотра

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Директор лагеря "Виктория" из-за болезни сердца не явился на судебное заседание

Директор лагеря "Виктория" из-за болезни сердца не явился на судебное заседание

Киев  •  УНН

 • 14574 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Из-за плохого самочувствия директор лагеря “Виктория” не явился на заседание в Апелляционном суде Одесской области. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Сегодня в Апелляционном суде Одесской области рассматривали жалобу прокуратуры на решение Приморского суда Одессы о возможности внесения залога директором лагеря “Виктория” в размере 128 тыс. грн.

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Государственное обвинение считает, что статья, которую инкриминируют П.Саркисяну не предусматривает внесения залога. Более того, директор лагеря до сих пор не предоставил никаких показаний о гибели детей в лагере.

Адвокаты просили суд перенести заседание до момента выздоровления П.Саркисяна, а также проводить рассмотрение дела в режиме видеоконференции. Коллегия судей удовлетворила ходатайство частично, перенеся рассмотрение дела на 27 ноября.

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Напомним, в результате пожара в лагере “Виктория”, случившегося 16 сентября погибли трое детей.

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