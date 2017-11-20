Директор лагеря "Виктория" из-за болезни сердца не явился на судебное заседание

Сегодня в Апелляционном суде Одесской области рассматривали жалобу прокуратуры на решение Приморского суда Одессы о возможности внесения залога директором лагеря “Виктория” в размере 128 тыс. грн.

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Государственное обвинение считает, что статья, которую инкриминируют П.Саркисяну не предусматривает внесения залога. Более того, директор лагеря до сих пор не предоставил никаких показаний о гибели детей в лагере.

Адвокаты просили суд перенести заседание до момента выздоровления П.Саркисяна, а также проводить рассмотрение дела в режиме видеоконференции. Коллегия судей удовлетворила ходатайство частично, перенеся рассмотрение дела на 27 ноября.

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Напомним, в результате пожара в лагере “Виктория”, случившегося 16 сентября погибли трое детей.