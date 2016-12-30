Директор ОПЗ звільнився після 12 років роботи
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Директор ПАТ "Одеський припортовий завод" Валерій Горбатко звільнився з посади за власним бажанням. Про це кореспонденту УНН повідомив перший заступник директора ОПЗ Микола Щуриков.
“На даний момент тимчасово виконувати обов'язки директора буде заступник директора ОПЗ Сергій Назаренко”, — зазначив М.Щуриков.
Сьогодні В.Горбатко виступив з прощальною промовою перед колективом заводу. Він пропрацював на цій посаді 12 років.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, ОПЗ вирішив тимчасово зупинити роботу.