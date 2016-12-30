Директор ОПЗ уволился после 12 лет работы
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Директор ПАО "Одесский припортовый завод" Валерий Горбатко уволился по собственному желанию. Об этом корреспонденту УНН сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.
"На данный момент временно исполнять обязанности директора будет заместитель директора ОПЗ Сергей Назаренко", - отметил Н.Щуриков.
Сегодня В.Горбатко выступил с прощальной речью перед коллективом завода. Он проработал на этой должности 12 лет.
Напомним, как сообщал УНН, ОПЗ решил временно остановить работу.