Директор ОПЗ уволился после 12 лет работы

"На данный момент временно исполнять обязанности директора будет заместитель директора ОПЗ Сергей Назаренко", - отметил Н.Щуриков.

Сегодня В.Горбатко выступил с прощальной речью перед коллективом завода. Он проработал на этой должности 12 лет.

Напомним, как сообщал УНН, ОПЗ решил временно остановить работу.