Директор ДБР розраховує найближчим часом знайти приміщення для розміщення співробітників
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Новообраний директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розраховує, що вже найближчим часом вдасться підшукати приміщення для розміщення співробітників Бюро. Про це він заявив сьогодні на засіданні комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає кореспондент УНН.
“Серед першочергових завдань, які стоять - підшукати належне приміщення, яке буде відповідати технічно. А це навіть в Києві знайти непросто. В цьому приміщенні має знаходитися весь центральний апарат бюро, який має налічувати від 500 до 700 осіб”, — сказав Труба.
Він запевнив, що наразі вживаються всі заходи, щоб найближчим часом це питання було вирішено, і комітет запрацював.
Нагадаємо, Романа Трубу було обрано директором Державного бюро розслідувань. За даними Мін'юсту, новообраний керівник ДБР не проходив люстраційну перевірку.