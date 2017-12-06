Директор ГБР рассчитывает в ближайшее время найти помещение для размещения сотрудников
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Новоизбранный директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассчитывает, что уже в ближайшее время удастся подыскать помещение для размещения сотрудников Бюро. Об этом он заявил сегодня на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, передает корреспондент УНН.
"Среди первоочередных задач, которые стоят - подыскать должное помещения, которое будет соответствовать технически. А это даже в Киеве найти непросто. В этом помещении должна находиться весь центральный аппарат бюро, который должен насчитывать от 500 до 700 человек", - сказал Труба.
Он заверил, что сейчас принимаются все меры, чтобы в ближайшее время этот вопрос был решен, и комитет заработал.
Напомним, Роман Труба был избран директором Государственного бюро расследований. По данным Минюста, новоизбранный руководитель ГБР не проходил люстрационное проверку.