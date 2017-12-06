Директор ГБР рассчитывает в ближайшее время найти помещение для размещения сотрудников

"Среди первоочередных задач, которые стоят - подыскать должное помещения, которое будет соответствовать технически. А это даже в Киеве найти непросто. В этом помещении должна находиться весь центральный аппарат бюро, который должен насчитывать от 500 до 700 человек", - сказал Труба.

Он заверил, что сейчас принимаются все меры, чтобы в ближайшее время этот вопрос был решен, и комитет заработал.

Напомним, Роман Труба был избран директором Государственного бюро расследований. По данным Минюста, новоизбранный руководитель ГБР не проходил люстрационное проверку.