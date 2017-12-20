Директор ДБР розповів, що перші справи відкриють у вересні 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Державне бюро розслідувань у вересні 2018 року відкриє перші кримінальні провадження, але це може відбутися і раніше. Про це сьогодні розповів на прес-конференції директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.
"У вересні 2018 року Державне бюро розслідувань відкриє перші кримінальні провадження. Докладемо максимум зусиль, щоб це відбулося раніше. Для цього не просто потрібно пройти шлях створення, а виграти марафон - від вирішення питання з отриманням приміщення для центрального апарату Бюро і до формування професійної команди", - сказав він.
Він підкреслив, що ДБР покликане запобігати, виявляти, припиняти, розслідувати злочини, що скоїли вищі посадовці.
"Пильну увагу ми будемо приділяти розслідуванню злочинів саме теперішніми високопосадовцями. Лише таким шляхом можна змусити систему скоритися дії закону", - зазначив керівник ДБР.
Нагадаємо, у ДБР планують сформувати основний склад бюро до кінця 2018 року.