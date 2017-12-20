Директор ГБР рассказал, что первые дела откроют в сентябре 2018
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Государственное бюро расследований в сентябре 2018 откроет первые уголовные производства, но это может произойти и раньше. Об этом рассказал на пресс-конференции директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.
"В сентябре 2018 Государственное бюро расследований откроет первые уголовные производства. Приложим максимум усилий, чтобы это произошло раньше. Для этого не просто нужно пройти путь создания, а выиграть марафон - от решения вопроса с получением помещения центрального аппарата Бюро и к формированию профессиональной команды", - сказал он.
Он подчеркнул, что ГБР призвано предотвращать, выявлять, пресекать, расследовать преступления, которые совершили высшие должностные лица.
"Пристальное внимание мы будем уделять расследованию преступлений именно нынешними чиновниками. Только таким путем можно заставить систему подкорится закону", - отметил руководитель ГБР.
Напомним, в ГБР планируют сформировать основной состав бюро до конца 2018 года.