Директор ГБР рассказал, что первые дела откроют в сентябре 2018

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74427 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88985 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91612 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110124 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101270 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104950 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111924 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117133 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Директор ГБР рассказал, что первые дела откроют в сентябре 2018

Директор ГБР рассказал, что первые дела откроют в сентябре 2018

Киев  •  УНН

 • 10521 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Государственное бюро расследований в сентябре 2018 откроет первые уголовные производства, но это может произойти и раньше. Об этом рассказал на пресс-конференции директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.

"В сентябре 2018 Государственное бюро расследований откроет первые уголовные производства. Приложим максимум усилий, чтобы это произошло раньше. Для этого не просто нужно пройти путь создания, а выиграть марафон - от решения вопроса с получением помещения центрального аппарата Бюро и к формированию профессиональной команды", - сказал он.

Он подчеркнул, что ГБР призвано предотвращать, выявлять, пресекать, расследовать преступления, которые совершили высшие должностные лица.

"Пристальное внимание мы будем уделять расследованию преступлений именно нынешними чиновниками. Только таким путем можно заставить систему подкорится закону", - отметил руководитель ГБР.

Напомним, в ГБР планируют сформировать основной состав бюро до конца 2018 года.

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