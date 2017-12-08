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Директор ДБР розповів про свою зарплату

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Зарплата директора Державного бюро розслідувань складе в 2018 році близько 51 тисячі гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на інтерв'ю директора ДБР Романа Труби, опублікованому в журналі Корреспондент.

За словами Труби всі оклади передбачені законодавством.

"Ставки прив'язані до мінімального прожиткового мінімуму. Для слідчого бюро встановлена ​​ставка 20 проточних мінімумів, що буде дорівнювати з 2018 року приблизно 34 тис. грн. Керівництво, а саме директор, буде отримувати десь 51 тис. грн.

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Звичайно, в порівнянні з іншими новими правоохоронними органами, це не дуже багато. Це проблема, так як фахівці бюро розслідуватимуть злочини топ-чиновників, - вони повинні бути готовими до ризиків і розуміти, що держава цінує їх роботу і гарантує фінансове забезпечення", - розповів Труба.

Він зазначив, що хороші фахівці повинні мати відповідний рівень оплати і це питання необхідно піднімати в суспільстві.

Нагадаємо, 16 листопада Романа Трубу обрали директором Державного бюро розслідувань. Директор ГБР розраховує найближчим часом знайти приміщення для розміщення співробітників.

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