Директор ДБР розповів про свою зарплату
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Зарплата директора Державного бюро розслідувань складе в 2018 році близько 51 тисячі гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на інтерв'ю директора ДБР Романа Труби, опублікованому в журналі Корреспондент.
За словами Труби всі оклади передбачені законодавством.
"Ставки прив'язані до мінімального прожиткового мінімуму. Для слідчого бюро встановлена ставка 20 проточних мінімумів, що буде дорівнювати з 2018 року приблизно 34 тис. грн. Керівництво, а саме директор, буде отримувати десь 51 тис. грн.
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Звичайно, в порівнянні з іншими новими правоохоронними органами, це не дуже багато. Це проблема, так як фахівці бюро розслідуватимуть злочини топ-чиновників, - вони повинні бути готовими до ризиків і розуміти, що держава цінує їх роботу і гарантує фінансове забезпечення", - розповів Труба.
Він зазначив, що хороші фахівці повинні мати відповідний рівень оплати і це питання необхідно піднімати в суспільстві.
Нагадаємо, 16 листопада Романа Трубу обрали директором Державного бюро розслідувань. Директор ГБР розраховує найближчим часом знайти приміщення для розміщення співробітників.