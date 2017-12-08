Директор ГБР рассказал о своей зарплате

По словам Трубы все оклады предусмотрены законодательством.

“Ставки привязаны к минимальному прожиточному минимуму. Для следователя бюро установлена ставка 20 проточных минимумов, что будет равняться с 2018 года примерно 34 тыс. грн. Руководство, а именно директор, будет получать где-то 51 тыс. грн.

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Конечно, по сравнению с другими новыми правоохранительными органами, это не очень много. Это проблема, так как специалисты бюро будут расследовать преступления топ-чиновников, — они должны быть готовыми к рискам и понимать, что государство ценит их работу и гарантирует финансовое обеспечении”, — рассказал Труба.

Он отметил, что хорошие специалисты должны иметь соответствующий уровень оплаты и этот вопрос необходимо поднимать в обществе.

Напомним, 16 ноября Романа Трубу избрали директором Государственного бюро расследований. Директор ГБР рассчитывает в ближайшее время найти помещение для размещения сотрудников.