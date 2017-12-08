Директор ДБР розповів про процедуру відбору співробітників
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. На етапі запуску Державного бюро розслідувань при відборі кадрів перевага надаватиметься співробітникам правоохоронних органів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інтерв'ю директора ДБР Романа Труби, опублікованому в журналі Корреспондент.
Співробітників відбиратимуть на конкурсній основі.
"Крім того, на перехідний період встановлений так званий квотний режим - норми для першочергового прийому на роботу через конкурс слідчих і оперативних працівників з правоохоронних органів, так як у них вже є певний практичний досвід", - розповів Труба.
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Однак Роман Труба наголосив на необхідності удосконалення процедури відбору співробітників. На сьогоднішній день закон передбачає відбір кадрів тільки на основі конкурсу, це стосується і оперативних співробітників.
"Це одне з питань, яке необхідно вирішити, так як в законі передбачено тільки конкурсний відбір", - сказав Труба.
Нагадаємо, за словами директора ДБР, для слідчого бюро встановлена ставка 20 проточних мінімумів, що буде дорівнювати з 2018 року приблизно 34 тис. грн.