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Директор ГБР рассказал о процедуре отбора сотрудников

Директор ГБР рассказал о процедуре отбора сотрудников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. На этапе запуска Государственного бюро расследований при отборе кадров предпочтение будет отдаваться сотрудникам правоохранительных органов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на интервью директора ГБР Романа Трубы, опубликованном в журнале Корреспондент.

Сотрудников будут отбирать на конкурсной основе.

“Кроме того, на переходный период установлен так называемый квотный режим — нормы для первоочередного приема на работу через конкурс следственных и оперативных работников из правоохранительных органов, так как у них уже есть определенный практический опыт”, — рассказал Труба.

Однако Роман Труба отметил необходимость усовершенствования процедуры отбора сотрудников. На сегодняшний день закон предусматривает отбор кадров только на основе конкурса, это касается и оперативных сотрудников.

“Это один из вопросов, который необходимо решить, так как в законе предусмотрен только конкурсный отбор”, — сказал Труба.

Напомним, по словам директора ГБР, для следственного бюро установлена ставка 20 проточных минимумов, что будет равняться с 2018 года примерно 34 тыс. грн.

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