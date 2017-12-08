Директор ГБР рассказал о процедуре отбора сотрудников

Сотрудников будут отбирать на конкурсной основе.

“Кроме того, на переходный период установлен так называемый квотный режим — нормы для первоочередного приема на работу через конкурс следственных и оперативных работников из правоохранительных органов, так как у них уже есть определенный практический опыт”, — рассказал Труба.

Однако Роман Труба отметил необходимость усовершенствования процедуры отбора сотрудников. На сегодняшний день закон предусматривает отбор кадров только на основе конкурса, это касается и оперативных сотрудников.

“Это один из вопросов, который необходимо решить, так как в законе предусмотрен только конкурсный отбор”, — сказал Труба.

Напомним, по словам директора ГБР, для следственного бюро установлена ставка 20 проточных минимумов, что будет равняться с 2018 года примерно 34 тыс. грн.