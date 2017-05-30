Директор Білого дому з комунікації звільнився
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Директор з комунікацій Білого дому Майк Дабк подав у відставку через три місяці після того, як був найнятий президентом США Дональдом Трампом, передає УНН з посиланням на ВВС.
Зазначають, що Майк Дабк, досвідчений стратег республіканців, був прийнятий на роботу в березні, щоб оновити стратегію ЗМІ Білого дому.
Як наслідок прес-секретар Білого дому Шон Спайсер буде давати наразі менше брифінгів для ЗМІ, але поки що залишиться на своїй посаді.
У ЗМІ повідомили, що М.Дабк йде на “хороших умовах”. У Білому домі поки не назвали наступника М.Дабка.
Як повідомляв УНН, Білий дім має намір створити “оперативний штаб”, який відповідає на питання, пов’язані з розслідуванням зв’язків президента Дональда Трампа з Росією.