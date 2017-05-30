Директор Белого дома по коммуникации уволился
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Директор по коммуникациям Белого дома Майк ГАСК подал в отставку через три месяца после того, как был нанят президентом США Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Отмечают, что Майк ГАСК, опытный стратег республиканцев, был принят на работу в марте, чтобы обновить стратегию СМИ Белого дома.
Как следствие пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер будет давать пока меньше брифингов для СМИ, но пока останется на своей должности.
В СМИ сообщили, что М.Дабк идет на "хороших условиях". В Белом доме пока не назвали преемника М.Дабка.
Как сообщал УНН, Белый дом намерен создать "оперативный штаб", который отвечает на вопросы, связанные с расследованием связей президента Дональда Трампа с Россией .