Директор Авдіївського коксохіму заявив, що консервація заводу продовжується
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Авдіївський коксохімічний завод у понеділок все ще перебуває в режимі консервації. Про це заявив генеральний директор АКХЗ Муса Магомедов у Facebook, передає УНН.
"Що стосується АКХЗ - ми все ще в режимі консервації. Запустити другу частину заводу з з ДПП-1 технічно неможливо, перемичка на ДПП-2 може передати не більше 10 мегават. Кількість коксового газу не дозволяє одночасно гріти й батареї і місто, тому що морози, які насуваються, можуть принести серйозні проблеми", - зазначив М.Магомедов.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.