Директор Авдеевского коксохима заявил, что консервация завода продолжается

"Что касается АКХЗ - мы все еще в режиме консервации. Запустить вторую часть завода ГПП-1 технически невозможно, перемычка на ГПП-2 может передать не более 10 мегаватт. Количество коксового газа не позволяет одновременно греть и батареи и город, потому что морозы, могут принести серьезные проблемы", - отметил М.Магомедов.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия га Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.