Дипломати назвали офіційну дату візиту Північноатлантичної ради НАТО у Київ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Північноатлантична рада НАТО відвідає Київ у період з 30 по 31 жовтня. Таку інформацію УНН підтвердили в Місії України при НАТО.

“Ми можемо підтвердити, з 30 по 31 жовтня триватиме візит (Північноатлантичної ради — ред.)”, — повідомила співрозмовниця.

У місії водночас пообіцяли уточнити інформацію про те, чи відвідає Україну в ці дні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

“Зазвичай він приїздить з делегацією Північноатлантичної ради”, — додали в пресслужбі.

Так, у липні поточного року діючий віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що Північноатлантична рада НАТО перенесла запланований на липень візит в Україну на осінь.

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