Дипломати назвали офіційну дату візиту Північноатлантичної ради НАТО у Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Північноатлантична рада НАТО відвідає Київ у період з 30 по 31 жовтня. Таку інформацію УНН підтвердили в Місії України при НАТО.
“Ми можемо підтвердити, з 30 по 31 жовтня триватиме візит (Північноатлантичної ради — ред.)”, — повідомила співрозмовниця.
У місії водночас пообіцяли уточнити інформацію про те, чи відвідає Україну в ці дні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
“Зазвичай він приїздить з делегацією Північноатлантичної ради”, — додали в пресслужбі.
Так, у липні поточного року діючий віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що Північноатлантична рада НАТО перенесла запланований на липень візит в Україну на осінь.