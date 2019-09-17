Дипломаты назвали официальную дату визита Североатлантического совета НАТО в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Североатлантический совет НАТО посетит Киев в период с 30 по 31 октября. Такую информацию УНН подтвердили в Миссии Украины при НАТО.
"Мы можем подтвердить, с 30 по 31 октября будет визит (Североатлантического совета - ред.)", - сообщила собеседница.
В миссии одновременно пообещали уточнить информацию о том, посетит ли Украину в эти дни генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Обычно он приезжает с делегацией Североатлантического совета", - добавили в пресс-службе.
Так, в июле текущего года действующий вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что Североатлантический совет НАТО перенесл запланированный на июль визит в Украину на осень.