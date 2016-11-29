Дипломат висловив сумнів, що сьогодні у Мінську погодять “дорожню карту”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. “Дорожню карту” сьогодні в Мінську навряд чи вдасться погодити. Про це в ефірі “5 каналу” сказав представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи, дипломат Сергій Пирожко, передає УНН.
За словами дипломата, на умови України Росія не пристане. Водночас глави МЗС України, Німеччини та Франції мають з цього приводу єдину позицію.
“Міністр Клімкін (глава МЗС України Павло Клімкін — ред.), якщо ви бачили його повідомлення під час зустрічі з прем’єр-міністром Швеції, він теж висловив сумнів, що може бути узгоджена „дорожня карта“. Справа в тому, що Україна розробляє свій варіант „карти“, який підтримує Німеччина і Франція, але є протиріччя з РФ, і от тут є проблема”, — заявив дипломат.
Нагадаємо, напередодні Клімкін повідомив, що під час зустрічі чільників МЗС “нормандського формату” українська сторона має намір представити свій варіант “дорожньої карти”.