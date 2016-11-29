Дипломат выразил сомнение, что сегодня в Минске согласуют "дорожную карту"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. "Дорожную карту" сегодня в Минске вряд ли удастся согласовать. Об этом в эфире "5 канала" сказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, дипломат Сергей Пирожко, передает УНН.
По словам дипломата, на условия Украины Россия не согласится. В то же время главы МИД Украины, Германии и Франции имеют по этому поводу единую позицию.
"Министр Климкин (глава МИД Украины Павел Климкин - ред.), если вы видели его сообщения во время встречи с премьер-министром Швеции, он тоже выразил сомнение, что может быть согласована "дорожная карта". Дело в том, что Украина разрабатывает свой вариант "карты", который поддерживает Германия и Франция, но есть противоречия с РФ, и вот тут есть проблема", - заявил дипломат.
Напомним, накануне П.Климкин сообщил, что во время встречи руководителей МИД "нормандского формата" украинская сторона намерена представить свой вариант "дорожной карты".