Дипломат выразил сомнение, что сегодня в Минске согласуют "дорожную карту"

По словам дипломата, на условия Украины Россия не согласится. В то же время главы МИД Украины, Германии и Франции имеют по этому поводу единую позицию.

"Министр Климкин (глава МИД Украины Павел Климкин - ред.), если вы видели его сообщения во время встречи с премьер-министром Швеции, он тоже выразил сомнение, что может быть согласована "дорожная карта". Дело в том, что Украина разрабатывает свой вариант "карты", который поддерживает Германия и Франция, но есть противоречия с РФ, и вот тут есть проблема", - заявил дипломат.

Напомним, накануне П.Климкин сообщил, что во время встречи руководителей МИД "нормандского формата" украинская сторона намерена представить свой вариант "дорожной карты".