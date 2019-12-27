Дипломат США порівняв Зеленського і Порошенка у їх протистоянні Путіну
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відстояв свою позицію у стосунках з російським лідером Володимиром Путіним краще, Петро Порошенко. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор у інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня. Україна", передає УНН.
"Що стосується того, об'єкт Україна або суб'єкт, то на мою думку, Україна при цій адміністрації займає більш впевнену позицію щодо пана Путіна. Чотири телефонні розмови, особиста зустріч, протистояння в яких було, принаймні, на рівних, створюють враження, що Зеленський відстояв свою позицію краще, ніж це вдавалося пану Порошенку", - сказав Тейлор.
Як повідомлялося в УНН, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що його "насторожили" слова українського лідера Володимира Зеленського про можливість перегляду "мінських угод".