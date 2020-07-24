Динний "мохіто": такого ви ще не куштували
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Експерти горілчаного алкогольного бренду Prime напередодні поділилися рецептом приготування одного з найпопулярніших у світі коктейлів - "мохіто". Класичний варіант цього напою багатьом знайомий і зрозумілий. Є й інші рецепти "мохіто" - екстравагантні, але не менш смачні. На цей раз Prime пропонує спробувати динний "мохіто", секрет приготування якого простий і доступний, передає УНН.
Інгредієнти, які знадобляться для коктейлю:
▪️ диня (150 г);
▪️ мінеральна вода з газом (150-200 мл);
▪️ горілка Prime (50-100 мл);
▪️ цукор (1 ст. л.);
▪️ лимон або лайм (1/2 фрукту);
▪️ лід;
▪️ м'ята.
Для початку, у ємність слід укласти листя м'яти і цукор, зверху викладіть тонко нарізану чверть лимона або лайма і додати сік у четвертинку, що залишилася.
"Потім додайте пюре з очищеної свіжої дині (його можна зробити у блендері або просто розім'яти скибочки фрукту виделкою). За допомогою ступки перетріть всі інгредієнти, щоб сік дині змішався з лимоном, а цукор - розчинився. Додайте лід", - радять експерти Prime.
І фінальний крок - залийте все охолодженою мінеральною водою, додавши алкоголь у потрібній пропорції. Перемішайте. Напій можна прикрасити гілочкою м'яти.
"І приємного апетиту. Смак літа у склянці готовий", - відзначають у Prime.
Як повідомлялося в УНН, український бренд Koktebel випустив готові літні коктейлі у пляшці.