Динний "мохіто": такого ви ще не куштували

Інгредієнти, які знадобляться для коктейлю:

▪️ диня (150 г);

▪️ мінеральна вода з газом (150-200 мл);

▪️ горілка Prime (50-100 мл);

▪️ цукор (1 ст. л.);

▪️ лимон або лайм (1/2 фрукту);

▪️ лід;

▪️ м'ята.

Для початку, у ємність слід укласти листя м'яти і цукор, зверху викладіть тонко нарізану чверть лимона або лайма і додати сік у четвертинку, що залишилася.

"Потім додайте пюре з очищеної свіжої дині (його можна зробити у блендері або просто розім'яти скибочки фрукту виделкою). За допомогою ступки перетріть всі інгредієнти, щоб сік дині змішався з лимоном, а цукор - розчинився. Додайте лід", - радять експерти Prime.

І фінальний крок - залийте все охолодженою мінеральною водою, додавши алкоголь у потрібній пропорції. Перемішайте. Напій можна прикрасити гілочкою м'яти.

"І приємного апетиту. Смак літа у склянці готовий", - відзначають у Prime.

Як повідомлялося в УНН, український бренд Koktebel випустив готові літні коктейлі у пляшці.