Дынный "мохито": такого вы еще не пробовали

КИЕВ. 24 июля. УНН. Эксперты водочного алкогольного бренда Prime накануне поделились рецептом приготовления одного из самых популярных в мире коктейлей - "мохито". Классический вариант этого напитка многим знаком и понятен. Есть и другие рецепты "мохито" - экстравагантные, но не менее вкусные. На этот раз Prime предлагает попробовать дынный "мохито", секрет приготовления которого прост и доступен, передает УНН.