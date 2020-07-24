Дынный "мохито": такого вы еще не пробовали
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Эксперты водочного алкогольного бренда Prime накануне поделились рецептом приготовления одного из самых популярных в мире коктейлей - "мохито". Классический вариант этого напитка многим знаком и понятен. Есть и другие рецепты "мохито" - экстравагантные, но не менее вкусные. На этот раз Prime предлагает попробовать дынный "мохито", секрет приготовления которого прост и доступен, передает УНН.
Ингредиенты, которые понадобятся для коктейля:
▪️ дыня (150 г);
▪️ минеральная вода с газом (150-200 мл);
▪️ водка Prime (50-100 мл);
▪️ сахар (1 ст. л.);
▪️ лимон или лайм (1/2 фрукта);
▪️ лед;
▪️ мята.
Для начала, в емкость следует уложить листья мяты и сахар, сверху выложите тонко нарезанную четверть лимона или лайма и добавить сок в четвертинку, что осталась.
"Затем добавьте пюре из очищенной свежей дыни (его можно сделать в блендере или просто размять ломтики фрукта вилкой). С помощью ступки перетрите все ингредиенты, чтобы сок дыни смешался с лимоном, а сахар - растворился. Добавьте лед", - советуют эксперты Prime.
И финальный шаг - залейте все охлажденной минеральной водой, добавив алкоголь в нужной пропорции. Перемешайте. Напиток можно украсить веточкой мяты.
"И приятного аппетита. Вкус лета в стакане готов", - отмечают в Prime.
Как сообщалось в УНН, украинский бренд Koktebel выпустил готовые летние коктейли в бутылке.