"Динамо" звернулося до ФФУ з проханням дискваліфікувати двох гравців "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Футбольний клуб “Динамо” надіслав до КДК ФФУ лист із заявою щодо неправомірних дій футболістів ФК “Шахтар” (Донецьк) під час матчу 27-го туру чемпіонату України УПЛ “Шахтар” — “Динамо”, інформує УНН з посиланням сайт “біло-синіх”.
Київський клуб має претензії до поведінки нігерійського нападника Кайоде та бразильця Тайсона в кількох епізодах.
У заяві кияни вимагають від контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ дискваліфікувати даних футболістів на 4-5 матчів.
Нагадаємо, що крайня зустріч команд завершилася перемогою “Динамо” з рахунком 1:0. На даний момент розрив між командами складає всього 3 очки на користь “Шахтаря”.