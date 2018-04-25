"Динамо" обратилось в ФФУ с просьбой дисквалифицировать двух игроков "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Футбольный клуб “Динамо” направил в КДК ФФУ письмо с заявлением о неправомерных действиях футболистов ФК “Шахтер” (Донецк) во время матча 27-го тура чемпионата Украины УПЛ “Шахтер” — “Динамо”, информирует УНН со ссылкой сайт “бело-синих”.
Киевский клуб имеет претензии к поведению нигерийского нападающего Кайоде и бразильца Тайсона в нескольких эпизодах.
В заявлении киевляне требуют от контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ дисквалифицировать данных футболистов на 4-5 матчей.
Напомним, что последняя встреча команд завершилась победой “Динамо” со счетом 1:0. На данный момент разрыв между командами составляет всего 3 очка в пользу “Шахтера”.