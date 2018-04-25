"Динамо" обратилось в ФФУ с просьбой дисквалифицировать двух игроков "Шахтера"

Киевский клуб имеет претензии к поведению нигерийского нападающего Кайоде и бразильца Тайсона в нескольких эпизодах.

В заявлении киевляне требуют от контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ дисквалифицировать данных футболистов на 4-5 матчей.

Напомним, что последняя встреча команд завершилась победой “Динамо” со счетом 1:0. На данный момент разрыв между командами составляет всего 3 очка в пользу “Шахтера”.