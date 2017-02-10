"Динамо" звело в нічию контрольний матч із китайським "Шаньдунем"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Другим суперником київського "Динамо" на другому підготовчому зборі в Іспанії став представник чемпіонату Китаю - футбольний клуб "Шаньдун Лунен", повідомляє УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".
Швидка контратака "Шаньдуна" на 30 хвилині закінчилася голом у виконанні клубу з Піднебесної. Бразилець Дієго Тарделлі прострілив із правого флангу, й італієць Граціано Пелле в дотик пробив повз Бущана.
Встановити паритет у поєдинку киянам вдалося тільки на 55 хвилині. Сидорчук розігнав атаку, знайшов на лівому фланзі Бєсєдіна, з ударом Артема воротар упорався, однак на добиванні першим був Яремчук, який переправив м'яча в порожні ворота – 1:1.
Варто відзначити, що тренером китайського колективу є німець Фелікс Магат - єдиний наставник в історії німецького футболу, якому двічі поспіль підкорявся "дубль" - перемога у внутрішньому чемпіонаті і виграш кубка Німеччини.
Також у "Шаньдуні" зібрані футболісти, що виступають за свої збірні - Д.Тарделлі (Бразилія), Г.Пелле (Італія), Папісс Сіссе (Сенегал).
Нагадаємо, що у вже завтра підопічні Сергія Реброва протистоятимуть іншому китайському клубові "Хебей Чайна Фортун", котрим керує зірковий наставник Мануель Пеллегріні.