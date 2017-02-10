"Динамо" свело вничью контрольный матч с китайским "Шаньдунем"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Вторым соперником киевского "Динамо" на втором подготовительном сборе в Испании стал представитель чемпионата Китая - футбольный клуб "Шаньдун Лунэн", сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
Быстрая контратака "Шаньдуна" на 30 минуте закончилась голом в исполнении клуба из Поднебесной. Бразилец Диего Тарделли прострелил с правого фланга, и итальянец Пелле в касание пробил мимо Бущана.
Установить паритет в поединке киевлянам удалось только на 55 минуте. Сидорчук разогнал атаку, нашел на левом фланге Беседина, с ударом Артема вратарь справился, однако на добивании первым был Яремчук, который переправил мяч в пустые ворота - 1: 1.
Стоит отметить, что тренером китайского коллектива является немец Феликс Магат - единственный наставник в истории немецкого футбола, которому дважды подряд подчинялся "дубль" - победа во внутреннем чемпионате и выигрыш Кубка Германии.
Также в "Шаньдуне" собраны футболисты, выступающие за свои сборные - Д.Тарделли (Бразилия), Г.Пелле (Италия), Паписс Сиссе (Сенегал).
Напомним, что уже завтра подопечные Сергея Реброва будут противостоять другому китайскому клубу "Хэбэй Чайна Фортун", которым руководит звездный наставник Мануэль Пеллегрини.