"Динамо" зіграло ювілейний матч у Лізі чемпіонів

Цитата

«Київське «Динамо» зіграло перший офіційний поєдинок у цьому році і ювілейний, 250-ий – у Лізі чемпіонів», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2022/23 «біло-сині» зіграли внічию 0:0 з турецьким «Фенербахче».

«Номінально домашній поєдинок наші футболісти провели у польському Лодзі через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Підтримати команду прийшло понад 12 тисяч вболівальників», - зазначається у повідомленні.

Доповнення

Півзахисник «Динамо» Сергій Сидорчук підписав новий контракт із київським клубом. Угода півзахисника збірної України зі столичним клубом розрахована на три роки.