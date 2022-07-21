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"Динамо" зіграло ювілейний матч у Лізі чемпіонів

"Динамо" зіграло ювілейний матч у Лізі чемпіонів

Київ • УНН

 • 100322 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Столичний ФК «Динамо» зіграв перший офіційний поєдинок у цьому році і ювілейний, 250-ий – у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Цитата

«Київське «Динамо» зіграло перший офіційний поєдинок у цьому році і ювілейний, 250-ий – у Лізі чемпіонів», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2022/23 «біло-сині» зіграли внічию 0:0 з турецьким «Фенербахче».

«Номінально домашній поєдинок наші футболісти провели у польському Лодзі через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Підтримати команду прийшло понад 12 тисяч вболівальників», - зазначається у повідомленні.

Доповнення

Півзахисник «Динамо» Сергій Сидорчук підписав новий контракт із київським клубом. Угода півзахисника збірної України зі столичним клубом розрахована на три роки.

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