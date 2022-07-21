"Динамо" сыграло юбилейный матч в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Столичный ФК «Динамо» сыграл первый официальный поединок в этом году и юбилейный, 250-й – в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Цитата
«Киевское «Динамо» сыграло первый официальный поединок в этом году и юбилейный, 250-й – в Лиге чемпионов», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2022/23 «бело-синие» сыграли вничью 0:0 с турецким «Фенербахче».
«Номинально домашний поединок наши футболисты провели в польском Лодзе из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. Поддержать команду пришло более 12 тысяч болельщиков», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук подписал новый контракт с киевским клубом. Соглашение полузащитника сборной Украины со столичным клубом рассчитано на три года.